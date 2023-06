Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Beschluss Polizeipräsidenten bekommen weniger Geld Von dpa | 20.06.2023, 17:05 Uhr

Die Polizeipräsidenten und -präsidentinnen in Niedersachsen bekommen künftig weniger Geld. Im Gegenzug gelten die Polizeichefs nicht mehr als politische Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, sondern als reguläre Laufbahnbeamte. Die entsprechenden gesetzlichen Änderungen hat der Landtag am Dienstag in Hannover einstimmig beschlossen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte erklärt, die Reform solle den Posten als Polizeipräsident für jüngere Aspiranten interessanter machen.