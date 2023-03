Niedersachsens Innenministerin Behrens Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Polizei Polizeipräsidenten bekommen künftig weniger Geld Von dpa | 15.03.2023, 15:10 Uhr

Niedersachsens Polizeipräsidenten und -präsidentinnen sollen künftig weniger Geld bekommen. Im Gegenzug sollen die Polizeichefs nicht mehr als politische Beamte gelten, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, sondern als reguläre Laufbahnbeamte. Das kündigte Innenministerin Daniela Behrens am Mittwoch in Hannover an. Die Änderungen machten den Posten insbesondere für jüngere Aspiranten interessanter, sagte die SPD-Politikerin. Für den Landespolizeipräsidenten und den Verfassungsschutzpräsidenten sollen die Änderungen nicht gelten.