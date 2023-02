Treffen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Polizei Polizeipräsident rechnet mit Gewalt gegen Einsatzkräfte Von dpa | 06.02.2023, 17:40 Uhr

Niedersachsens Landespolizeipräsident Axel Brockmann rechnet mit einem Anstieg der Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte. Er gehe davon aus, dass sich diese negative Entwicklung auch im vergangenen Jahr so fortgesetzt habe, sagte er am Montag in Hannover. Konkrete Zahlen nannte er noch nicht.