Oldenburg Polizeipräsident kritisiert AfD: Fraktion fordert Rücktritt Von dpa | 28.08.2023, 15:04 Uhr | Update vor 19 Min. Landesparteitag AfD Niedersachsen Foto: Philip Dulian/dpa up-down up-down

Die niedersächsische AfD-Landtagsfraktion fordert den Rücktritt des Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme, weil er die Partei in einem Interview kritisiert hat. Zudem kündigte die Fraktion an, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen und ein rechtliches Vorgehen zu prüfen, wie es in einer Mitteilung von Montag heißt. Die AfD wirft Kühme unter anderem vor, er verletze als Beamter seine Pflicht zur Neutralität.