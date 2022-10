Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Leer Polizeikontrolle: Gestohlener Anhänger und kein Führerschein Von dpa | 12.10.2022, 19:25 Uhr

Die Polizei hat auf der A31 einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der keinen Führerschein hatte und mit einem gestohlenen Anhänger unterwegs war. Und: Der Laster war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Zudem seien mehrere Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer ertappt worden, teilte die Osnabrücker Polizei am Mittwoch mit. Ein 39-Jähriger saß unter Drogeneinfluss am Steuer eines 40-Tonnen-Gefahrguttransports.