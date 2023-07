Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Polizeihund spürt mutmaßlichen Dieb im Gebüsch auf Von dpa | 31.07.2023, 12:34 Uhr | Update vor 44 Min.

Mit Hilfe eines Spürhundes hat die Polizei in Hildesheim einen geflüchteten mutmaßlichen Dieb gefasst. Der Mann habe sich in einem Gebüsch in der Nähe des Tatorts versteckt, teilten die Beamten am Montag mit. Am Samstagabend soll der 34-Jährige eine Geldkassette mit Bargeld aus einem Sonnenstudio gestohlen und die Flucht ergriffen haben. Bei der Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Wie die Beamten weiter mitteilten, hatte der Hund kurze Zeit später zunächst die Geldkassette und dann den Mann aufgespürt. In dem Behältnis befand sich ein niedriger dreistelliger Betrag. Gegen den 34-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vor. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.