Daniela Behrens Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Waldbrandgefahr Polizeihubschrauber üben Einsatz für den Ernstfall Von dpa | 24.03.2023, 12:50 Uhr

Polizeihubschrauberstaffeln aus Niedersachsen, Sachsen und Bayern proben an zwei Tagen im niedersächsischen Landkreis Ammerland für den Ernstfall. Rund 60 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr üben noch bis Samstag die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden aus der Luft, wie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen mitteilte. Sie lernen den fliegerischen Umgang mit sogenannten Bambi Buckets - also den Einsatz von Außenlöschbehältern an den Hubschraubern. Vorrangig unterstützen die Einheiten eigentlich die Einsatzkräfte am Boden bei der Suche nach Vermissten oder beim Aufspüren von flüchtigen Tatverdächtigen. Seit 2021 unterstützt die niedersächsische Hubschrauberstaffel aber auch die Feuerwehr bei der Bekämpfung von Bränden aus der Luft.