Wolfsburg Polizeieinsatz wegen Aktivisten am IG-Metall-Gebäude Von dpa | 09.08.2023, 11:25 Uhr | Update vor 58 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Aktion von rund 15 Menschen am Gebäude der Gewerkschaft IG Metall in Wolfsburg hat die Polizei auf den Plan gerufen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, hatten sich einige der Aktivisten mit einem Plakat an das Gebäude gebunden und an Metallträgern abgeseilt. Es werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt. Verletzt worden sei niemand.