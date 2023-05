Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Polizeiauto stößt auf Weg zu Einsatz mit Kleinwagen zusammen Von dpa | 04.05.2023, 15:02 Uhr

Ein Polizeiauto ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Goslar mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 28 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie die beiden Polizisten im Alter von 24 und 33 Jahren kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.