Ermittlungen Polizei: Wohnungsbrand in Göttingen war Brandstiftung Von dpa | 24.02.2023, 15:38 Uhr

Der Brand eines Mehrparteienhauses in Göttingen hatte nach Erkenntnissen der Polizei Brandstiftung als Ursache. Ein 51 Jahre alter Hausbewohner wurde deshalb nun in Untersuchungshaft genommen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ihm wird besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.