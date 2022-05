ARCHIV - Zwei Streifenwagen der Polizei stehen am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Emsland Polizei warnt vor spielenden Kindern auf Bahngleisen Von dpa | 05.05.2022, 14:37 Uhr

Nachdem in diesem Jahr oft Steine und Äste auf eine Bahnstrecke bei Papenburg gelegt worden sind, vermutet die Bundespolizei spielende Kinder als Urheber. Sie warnte am Donnerstag vor allem Eltern vor der Lebensgefahr an Bahngleisen: Herannahende Züge seien sehr leise und würden erst sehr spät wahrgenommen, der Bremsweg sei deutlich länger als bei Straßenfahrzeugen. Weggeschleuderte Gegenstände werden zu regelrechten Geschossen.