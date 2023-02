Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Großbrand Polizei vermutet Brandstiftung bei Fahrzeughändler Von dpa | 12.02.2023, 11:28 Uhr

Bei dem Großbrand bei einem Fahrzeughändler in Sittensen schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das teilte die Polizei im Landkreis Rotenburg mit. Auf dem Gelände direkt an Autobahn A1 zerstörte das Feuer in der Nacht zum Sonntag mehr als ein Dutzende Busse, die in einer offenen Lagerhalle standen. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Verletzte gab es nicht.