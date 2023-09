Extremismus Polizei verhindert Konzert von rechtsextremistischer Band Von dpa | 17.09.2023, 10:33 Uhr | Update vor 31 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat am Samstag ein Konzert der rechtsextremistischen Band „Kategorie C“ in Forst (Lausitz) verhindert. Die Gruppe, die nach Polizeiangaben vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft wird, sei bereits am Veranstaltungsort gewesen. Von 60 Besuchern aus mehreren Ländern seien Personalien erhoben und Platzverweise ausgesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Organisatoren, Mitglieder der ebenfalls als rechtsextremistisch eingestuften Bruderschaft „Brigade 8“, und die Bandmitglieder erhielten Aufenthaltsverbote.