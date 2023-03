Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Bremen Polizei verhaftet mutmaßliche Drogendealer Von dpa | 18.03.2023, 10:12 Uhr

Bei einem Großeinsatz in der Bremer Drogenszene hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet sowie Geld und Rauschgift beschlagnahmt. Am Freitagnachmittag und -abend seien zehn Lokale und Kioske überprüft worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei stellten die die Einsatzkräfte Geld sowie mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und Kokain sicher, kontrollierten „eine Vielzahl von Personen“, schlossen einen Kiosk wegen fehlender Arbeitserlaubnis und sprachen über ein Dutzend Platzverweise aus. Mehrere mutmaßliche Drogenhändler wurden überprüft, ein 35 Jahre alter Verdächtiger wurde verhaftet.