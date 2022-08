Vorstellung «Innovation Hub» - Polizei Niedersachsen Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Hanover Polizei untersucht Tatorte künftig virtuell Von dpa | 29.08.2022, 13:17 Uhr

Mit der VR-Brille am Ort des Verbrechens - virtuell sollen die Ermittler Tatorte in Niedersachsen wieder und wieder prüfen können, in allen Details. Und noch etwas anderes beschäftigt Innenminister Pistorius.