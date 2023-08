Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Polizei sucht Zeugin nach tödlichem Handtaschenraub Von dpa | 01.08.2023, 17:01 Uhr

Nach dem Handtaschenraub in Uelzen, bei dem Mitte Juli eine Frau gestorben ist, sucht die Polizei nun konkret nach einer Zeugin. Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine Frau ergeben, die nach der Tat Erste Hilfe bei der 46-Jährigen geleistet haben soll, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann soll sie die vom Täter zurückgelassene „FBI“-Cap an weitere Zeugen übergeben haben.