Hannover Polizei sucht Zeugen nach Brand von zwei Sporthallen Von dpa | 20.10.2022, 15:27 Uhr

Nach dem Brand von zwei Sporthallen in Hannover im Mai sucht die Polizei weiter nach den Tätern und hat am Donnerstag erneut einen Zeugenaufruf gestartet. Bei dem Feuer war ein Schaden in Höhe von rund fünf Millionen Euro entstanden. Gutachter hatten festgestellt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.