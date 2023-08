Braunschweig Polizei sucht weitere Zeugen nach Angriff auf CSD-Teilnehmer Von dpa | 15.08.2023, 14:46 Uhr | Update vor 28 Min. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Angriff auf einen 22-jährigen Teilnehmer des Christopher Street Day (CSD) in Braunschweig sucht die Polizei weitere Zeugen. Auch Personen, die Videos gefertigt hätten, sollten sich melden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Die Ermittler gehen von einer homophoben Tat aus, der Staatsschutz ermittelt. Allerdings musste der 22-Jährige entgegen erster Informationen am Samstag nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Opfer habe nach ambulanter Behandlung durch Rettungssanitäter weiter feiern können, so die Polizei.