ARCHIV - Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Ermittlungen Polizei sucht Vermissten aus Drentwede: Verbrechensopfer? Von dpa | 06.07.2022, 18:19 Uhr

Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der vor rund neun Monaten aus einer Unterkunft in Drentwede (Kreis Diepholz) verschwunden ist und seitdem vermisst wird. Es handelt es sich um einen Mann, der zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 29. September 38 Jahre alt war. „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen schließen Staatsanwaltschaft und Polizei auch ein Gewaltverbrechen nicht aus“, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz.