Wolfsburg Polizei sucht nach Brandserie nach Zeugen

Nach 16 Bränden in Wolfsburg sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen. Am Sonntag brannte es in der Stadt an einem Supermarkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem standen 15 Müllbehälter in Flammen.