Cuxhaven Polizei sucht nach Angriff auf Berliner Schüler Zeugen Von dpa | 26.06.2023, 14:18 Uhr

Nach dem Angriff in Cuxhaven auf einen 16 Jahre alten Berliner Schüler mit einem Motorradhelm sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Im Bereich der mutmaßlichen Tat gebe es am frühen Nachmittag einen regen Personenverkehr, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicherweise könnten weitere Zeugen Angaben zum Ablauf des Geschehens machen.