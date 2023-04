Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Polizei sucht nach 72 Jahre altem Räuber Von dpa | 04.04.2023, 12:34 Uhr

Die Polizei in Goslar hat die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem 72 Jahre alten Räuber um Hilfe gebeten. Der Mann sei schon 2009 vom Landgericht Lüneburg wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls und unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem wurden die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie in der Sicherungsverwahrung angeordnet.