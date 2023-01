Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut Von dpa | 23.01.2023, 15:38 Uhr

Die Polizei im Heidekreis sucht nach der Festnahme einer Einbrecherbande Anfang Dezember nach Eigentümern von Diebesgut. Dabei handelt es sich vor allem um Schmuck, Uhren, Bekleidung und Werkzeug. Ein Teil der Beute konnte bereits zugeordnet und den Besitzern übergeben werden, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Die verbliebenen rund 230 Stücke können im Internet angesehen werden. Sie wurden in mehreren niedersächsischen Landkreisen erbeutet.