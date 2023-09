Vechta Polizei stoppt Jugendliche nach Raub von Transportern Von dpa | 04.09.2023, 17:42 Uhr | Update vor 43 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer Verfolgung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei drei Jugendliche einer Diebesbande gestellt. In der Nacht auf Montag wurde in einer Elektrofirma in Vechta eingebrochen und vier Transporter entwendet, wie die Polizei mitteilte. Bei der Fahndung wurde ein Transporter in der Nähe aufgespürt, die Fahrer flüchteten. Zwei weitere Jugendliche fuhren in einem Transporter davon, der aber wegen technischer Probleme in der Innenstadt liegenblieb - der 14-jährige Fahrer wurde später gestellt. Sein 16-jähriger Beifahrer saß beim Eintreffen der Polizei im Wagen.