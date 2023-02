Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verkehr Polizei stoppt 41-Jährige mit 3,8 Promille am Steuer Von dpa | 23.02.2023, 16:38 Uhr

Eine 41-Jährige hat in Helmstedt mit rund 3,8 Promille am Steuer ihres Autos gesessen. Im Fahrzeug war auch ihr 15 Jahre alter Sohn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 41-Jährige war am Mittwoch auf einer Kreuzung mit einem platten Reifen liegen geblieben. Andere Autofahrer riefen die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Reifen schon vorher auf der Bundesstraße 1 bei Süpplingen geplatzt war. Dennoch sei die Frau weitergefahren.