Bremen Polizei stellt Eispickel bei 16-Jährigem sicher Von dpa | 26.09.2022, 13:42 Uhr

Bundespolizisten haben einen Eispickel, den ein 16-Jähriger im Bremer Hauptbahnhof bei sich trug, sichergestellt. Auf die Frage, warum er so einen gefährlichen Gegenstand dabei hatte, antwortete er, dass er später einmal „Barmann“ werden wolle, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten nahmen den Eispickel an sich. Bei gezielten Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofs stellten die Beamten am Wochenende insgesamt 29 Gegenstände sicher. Darunter waren mehrere Messer und ein Schraubenzieher.