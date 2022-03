Polizei FOTO: Jens Büttner Kriminalität Polizei spürt mutmaßlichen Sexualverbrecher auf Von dpa | 17.03.2022, 15:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher ist in einem Regionalexpress in Oberfranken festgenommen worden. Der 40-Jährige Niedersachse sei wegen Verdachts der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehlen gesucht worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.