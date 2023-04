Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Rotenburg Polizei schleppt nach illegalem Autorennen Sportwagen ab Von dpa | 14.04.2023, 13:10 Uhr

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen hat die Polizei in Rotenburg einen Sportwagen beschlagnahmt. Die Beamten, die über einen richterlichen Beschluss verfügten, schleppten am Donnerstag das Auto des wohl am Rennen beteiligten Halters ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen hatten drei Wochen zuvor auf der Bundesstraße B75 die gefährliche Fahrt zweier Fahrzeuge beobachten. Sie meldeten das Kennzeichen und das Fabrikat eines der Wagen der Polizei. Die Ermittler kündigten an, auch künftig Fahrzeuge, die an illegalen Autorennen beteiligt sind, sicherzustellen.