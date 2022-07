ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Polizei räumt besetzten ehemaligen Schlachtbetrieb Von dpa | 05.07.2022, 13:18 Uhr

Nach der Besetzung eines früheren Schlachtbetriebs in der Ortschaft Steine (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg die Personalien von sechs Menschen festgestellt und die Gebäude geräumt. Nachdem die Gruppe Ende Juni gewaltsam eingedrungen und geblieben war, stellte der Eigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs, wie es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag hieß.