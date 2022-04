ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Aufklärungsarbeit Polizei-Projekt soll tödliche Verkehrsunfälle verringern Von dpa | 27.04.2022, 17:02 Uhr

Mit einem neuen Aufklärungsprojekt wollen die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die Polizei die Zahl der Verkehrsunfälle senken. Im vergangenen Jahr habe es in beiden Landkreisen 32 Verkehrsunfälle mit 34 tödlich verletzten Personen gegeben, das waren sechs Menschen mehr als im Jahr 2020. Auch die Zahl der Schwerverletzten sei um 15 angestiegen. Um den Trend umzukehren, sollen nun schwerpunktmäßig Kontrollen an Unglücksorten tödlicher oder schwerer Unfälle stattfinden, wie die Polizei am Mittwoch in Lingen mitteilte.