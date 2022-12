Boris Pistorius Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Polizei: Pistorius betont Wichtigkeit eines Kulturwandels Von dpa | 10.12.2022, 12:11 Uhr

Nach der Razzia in der „Reichsbürger“-Szene hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius die Wichtigkeit eines Kulturwandels bei der Polizei betont. Auf NDR Info sagte der SPD-Politiker am Samstag, Rechte und Anhänger der „Reichsbürger“ suchten den Kontakt zu Personen, die in Behörden oder bei der Polizei arbeiten, um diese zu manipulieren. Das müsse innerhalb der Polizei offen kommuniziert werden.