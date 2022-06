ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Drogen Polizei nimmt Rauschgiftbande in Goslar fest Von dpa | 27.06.2022, 11:02 Uhr

Eine mutmaßliche Rauschgiftbande hat die Polizei in Goslar festgenommen. Wie die Beamten der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig am Montag mitteilten, sitzen der 35-jährige Hauptbeschuldigte und ein mutmaßlicher Mittäter inzwischen in Untersuchungshaft. Die beschuldigte 28-Jährige - die Lebensgefährtin des 35-Jährigen - kam gegen Auflagen wieder auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige einen florierenden illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben.