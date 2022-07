Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Lüneburg Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest Von dpa | 13.07.2022, 11:59 Uhr

Die Polizei in Lüneburg hat einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 29-Jährige soll im Jahr 2020 gewerbsmäßigen Handel mit mehr als 70 Kilogramm Marihuana sowie Kokain und Amphetaminen betrieben haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll seine illegalen Geschäfte bis in die jüngste Vergangenheit fortgeführt haben. Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Ermittler unter anderem aufgrund umfangreicher Krypto-Telefon-Datensätze des Bundeskriminalamtes.