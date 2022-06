ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Göttingen Polizei nimmt mutmaßliche Schockanruf-Betrügerin fest Von dpa | 24.06.2022, 12:20 Uhr

Bei einer fingierten Geldübergabe hat die Polizei in Göttingen eine mutmaßliche Schockanruf-Betrügerin festgenommen. Gegen die mehrfach vorbestrafte 22-Jährige wurde am Mittwoch ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.