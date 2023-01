Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Salzgitter Polizei nimmt gesuchten Mann nach Verfolgungsfahrt fest Von dpa | 16.01.2023, 09:13 Uhr

Nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 39 hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten 36-Jährigen bei Salzgitter festgenommen. Als die Polizei den jungen Mann am Sonntagabend kontrollieren wollte, missachtete dieser das Haltezeichen und fuhr weiter, wie die Polizei mitteilte. Bei Salzgitter stoppte der Mann schließlich und wollte zu Fuß fliehen. Die Polizei konnte ihn allerdings bereits wenige Meter später einholen und verhaften. Der Mann fuhr ohne gültigen Führerschein und trug eine geringe Menge Marihuana bei sich. Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.