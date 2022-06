Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer Kriminalität Polizei nimmt Bande nach Serie von Einbrüchen fest Von dpa | 10.06.2022, 12:32 Uhr

Nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen in Oldenburg hat die Polizei mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festgenommen. Zur genauen Zahl der Festgenommenen wurden am Freitag wegen der noch laufenden Ermittlungen keine Angaben gemacht. Die Bande steht im Verdacht, in wechselnder Täterschaft mehr als 25 Einbrüche begangen zu haben, wie die Polizei mitteilte.