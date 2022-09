Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Kontrollen Polizei nimmt Autoposer-Szene unter die Lupe Von dpa | 27.09.2022, 14:35 Uhr

Bei landesweiten Kontrollen sogenannter Autoposer hat die niedersächsische Polizei über 600 Autos und ihre Insassen unter die Lupe genommen. Dabei seien am vergangenen Wochenende 30 Straf- und 120 Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt worden, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag mit. Ein Fahrer habe unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden - bei ihm hätten die Beamten zudem eine geladene Schreckschusswaffe gefunden. An mehreren der oft PS-starken und getunten Autos seien Bauartveränderungen festgestellt worden. Die Beamten stellten vier Fahrzeuge sicher.