Kriminalität Polizei nimmt 16-Jährigen nach Raub fest Von dpa | 31.10.2022, 13:34 Uhr

Ein 16-Jähriger soll drei Teenager in Bremen überfallen und ihnen Handys und Markenklamotten geraubt haben. Der 16-Jährige und zwei Mittäter seien den drei 13 bis 15 Jahre alten Jugendlichen am Sonntag entgegengekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Trio habe die Jungen aufgefordert, Geld und Smartphones rauszugeben, sonst würden sie mit Messern abgestochen werden.