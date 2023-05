Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Strafverfahren Polizei leitet Verfahren nach Demonstration in Hannover ein Von dpa | 13.05.2023, 16:51 Uhr

Die Polizei hat mehrere Strafverfahren nach einer sogenannten Querdenker-Demonstration am Samstag in Hannover eingeleitet. Ermittelt werde wegen Volksverhetzung, etliche Plakate hätten einen Bezug zur NS-Diktatur gehabt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.