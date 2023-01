Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Polizei lässt mutmaßlichen Rezeptfälscher auffliegen Von dpa | 24.01.2023, 11:52 Uhr

Ein mutmaßlicher Rezeptfälscher ist der Polizei in einer Apotheke im Landkreis Celle ins Netz gegangen. Am vergangenen Donnerstag habe ein 39-Jähriger in der Apotheke in Winsen (Aller) zwei Rezepte einlösen wollen, die er tags zuvor bestellt habe, teilten die Staatsanwaltschaft Lüneburg und die Polizei Celle am Dienstag mit.