Polizei in Niedersachsen erhält mehr Geld für Dienstkleidung Von dpa | 02.02.2023, 16:24 Uhr

Polizisten in Niedersachsen erhalten mehr Geld für ihre Dienstkleidung. Das jährliche Budget werde deutlich erhöht, teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mit. Der entsprechende Erlass tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft.