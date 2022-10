Cannabis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Polizei findet nach Feuer in Mehrfamilienhaus Drogenplantage Von dpa | 10.10.2022, 16:24 Uhr

Vor dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Wilhelmshaven vergangene Woche ist dort laut der Polizei eine Drogenplantage betrieben worden. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurden in einem Teil des Gebäudes, das vor dem Feuer leer stand, eine größere Zahl von Cannabispflanzen und Equipment zum Betrieb der Plantage gefunden. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Wie genau es dazu kam, ermittelt die Polizei noch. Zu den Betreibern der Drogenplantage machten die Ermittler zunächst keine Angaben.