Polizei sucht Zeugen Frauenleiche in Bremen gefunden- Verdacht auf Tötungsdelikt Von dpa | 11.05.2023, 15:03 Uhr

Eine 44-jährige Frau ist in Bremen nach Polizeiangaben Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Beamten entdeckten ihre Leiche am Dienstag in ihrer Wohnung im Ostertor.