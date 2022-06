ARCHIV - Ein Absperrband der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Salzgitter Polizei findet Frauenleiche Von dpa | 21.06.2022, 13:57 Uhr

Die Polizei hat bei der Suche nach einem 15 Jahre alten Mädchen in einer Grünanlage in Salzgitter-Fredenberg eine junge Frauenleiche gefunden. Das Mädchen wird seit Sonntagabend vermisst. Zunächst war unklar, ob es sich um die Gesuchte handelte. Auch die Todesursache war ungeklärt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.