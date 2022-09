Drogenhandel Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild up-down up-down Razzia Polizei findet Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro Von dpa | 19.09.2022, 18:08 Uhr

Bei einer Razzia gegen Clan-Kriminalität in Lüneburg haben Polizisten Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro sichergestellt. Dabei wurden in der Nacht zum Montag sechs Tatverdächtige festgenommen und sechs Wohnungen durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Demnach stammen die Tatverdächtigen aus dem Clanmilieu. Drei der sechs festgenommenen Personen wurden wieder aus dem Gewahrsam entlassen, da kein dringender Tatverdacht bestand. Die drei anderen Beschuldigten im Alter von 26, 27 und 31 Jahren wurden am Montag dem Haftrichter vorgeführt.