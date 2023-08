Drogen Polizei findet bei Durchsuchungen Kokain und Waffen Von dpa | 18.08.2023, 12:10 Uhr | Update vor 40 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei der Durchsuchung von zwei Bars, einer Disco und insgesamt acht Wohnungen in Göttingen hat die Polizei Drogen und Waffen gefunden. Gegen vier Männer im Alter zwischen 37 und 56 Jahren werde nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Freitag mit. Gegen drei von ihnen wurden außerdem Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Beamten fanden neben rund 50 Gramm Kokain auch zwei Schreckschusswaffen sowie zwei Teleskopschlagstöcke. Insgesamt 114 Einsatzkräfte waren an den Durchsuchungen in der Innenstadt am Donnerstag beteiligt.