Festnahme Polizei fasst Verdächtigen nach Brandserie in Wolfsburg Von dpa | 06.02.2023, 17:44 Uhr

Nach einer Brandserie in Wolfsburg hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 25 Jahre alte Mann sei möglicherweise für ein Feuer am Sonntag an einem Supermarkt verantwortlich, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem standen am Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag mehrere Müllbehälter und Gegenstände in der Stadt in Flammen.