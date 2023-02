Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Polizei fasst Verdächtigen mehr als ein Jahr nach Überfall Von dpa | 10.02.2023, 14:48 Uhr

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Täter über ein Jahr nach einem Überfall gefasst. Der Verdächtige soll im Mai 2021 in Göttingen eine 53-jährige Frau auf einem Parkplatz niedergeschlagen haben - mutmaßlich aus sexuellen Motiven, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 37 Jahre alte Beschuldigte wurde am Mittwoch in seiner Wohnung in Göttingen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.