Region Hannover Polizei fasst nach Messerstichen Tatverdächtigen Von dpa | 07.07.2023, 14:55 Uhr

Die Polizei hat einen 23-Jährigen in der Region Hannover vorläufig festgenommen, der einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Täter am Donnerstag in einer leerstehenden Wohnung in Seelze, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 23-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Der Mann soll am 30. Juni einen 43-Jährigen nach einem Streit vor einem Lebensmittelmarkt in Seelze mit einem Messer schwer verletzt haben. Dem 23-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er hat die Tat laut Polizei gestanden.