Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Cuxhaven Polizei fasst mutmaßlichen Verursacher von tödlichem Unfall Von dpa | 25.04.2023, 12:21 Uhr

Die Polizei hat den mutmaßlichen Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls gefasst. Der 34 Jahre alte Mann prallte am Donnerstag in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) nach einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen mehrere Bäume, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine 41 Jahre alte, lebensgefährlich verletzte Beifahrerin soll er in dem Auto zurückgelassen haben, als er nach dem Unfall in einen Wald floh. Die Frau starb später im Krankenhaus.